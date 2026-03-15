Batman’da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Batman merkez Kösetarla köyünde park halindeki aracını çalıştırmak üzere olan sürücü, aracın motor ve tekerlek arasındaki boşluktan gelen sesleri fark etti. Kontrol ettiğinde bir kedinin motor aksamı arasına sıkıştığını gören vatandaş, durumu hemen Batman Belediyesi Hayvan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan uzman ekipler, kediyi sıkıştığı dar alandan çıkardı. Soğuk havadan korunmak amacıyla aracın altına girdiği tahmin edilen kedinin sıkışma nedeniyle bitkin düştüğü ve yaralandığı gözlendi. Belediye veteriner hekimleri tarafından kedi kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon için Batman Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Veterinerlik Merkezine götürüldü.



