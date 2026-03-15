Batman’da aracın motoruna sıkışan kedi kurtarıldı

Batman merkeze bağlı Kösetarla köyünde soğuktan korunmak için park halindeki bir aracın motor kısmına giren kedi, sıkıştığı yerden belediye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Batman merkez Kösetarla köyünde park halindeki aracını çalıştırmak üzere olan sürücü, aracın motor ve tekerlek arasındaki boşluktan gelen sesleri fark etti. Kontrol ettiğinde bir kedinin motor aksamı arasına sıkıştığını gören vatandaş, durumu hemen Batman Belediyesi Hayvan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan uzman ekipler, kediyi sıkıştığı dar alandan çıkardı. Soğuk havadan korunmak amacıyla aracın altına girdiği tahmin edilen kedinin sıkışma nedeniyle bitkin düştüğü ve yaralandığı gözlendi. Belediye veteriner hekimleri tarafından kedi kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon için Batman Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Veterinerlik Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkari’de 25 yıl hapis cezası bulanan 5 şahıs yakalandıHakkari’de 25 yıl hapis cezası bulanan 5 şahıs yakalandı
Trump'ın sözlerinden sonra Japonya ve Güney Kore'den açıklama! Savaş gemilerini gönderecekler mi?Trump'ın sözlerinden sonra Japonya ve Güney Kore'den açıklama! Savaş gemilerini gönderecekler mi?

En Çok Okunan Haberler
CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

