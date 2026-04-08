HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da araçta mahsur kalan hastanın yardımına ekipler koştu

Batman’ın Gercüş ilçesinde çamura saplanan araçtaki hastanın imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti.Gercüş’e bağlı Hisar köyü civarında meydana gelen olayda hastaneye gitmeye çalışan bir ailenin aracı, yoğun yağışların ardından balçığa dönüşen yolda çamura saplandı.

Gercüş’e bağlı Hisar köyü civarında meydana gelen olayda hastaneye gitmeye çalışan bir ailenin aracı, yoğun yağışların ardından balçığa dönüşen yolda çamura saplandı. Bölgede mahsur kalan köylüler, durumu köy muhtarı Tahir Kaya’ya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Gercüş Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından kapalı olan yolu ulaşıma açtı. Aracın kurtarılmasının ardından hasta vatandaş, güvenli bir şekilde Gercüş Devlet Hastanesi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Şükrü Arsay, ’’Muhtarımızın aramasıyla ekiplerimizle birlikte hızla yola çıktık. Kısa sürede olay yerine ulaşıp yol açma çalışmalarını tamamladık ve hastamızın hastaneye ulaşmasını sağladık. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim için saat farkı yok, vatandaşımızın mağdur olmaması için 24 saat görev başındayız’’ dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.