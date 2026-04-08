Batman’da araçta mahsur kalan hastanın yardımına ekipler koştu

Batman’ın Gercüş ilçesinde çamura saplanan araçtaki hastanın imdadına İlçe Özel İdare ekipleri yetişti.

Gercüş’e bağlı Hisar köyü civarında meydana gelen olayda hastaneye gitmeye çalışan bir ailenin aracı, yoğun yağışların ardından balçığa dönüşen yolda çamura saplandı. Bölgede mahsur kalan köylüler, durumu köy muhtarı Tahir Kaya’ya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Gercüş Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık bir saat süren titiz bir çalışmanın ardından kapalı olan yolu ulaşıma açtı. Aracın kurtarılmasının ardından hasta vatandaş, güvenli bir şekilde Gercüş Devlet Hastanesi’ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Şükrü Arsay, ’’Muhtarımızın aramasıyla ekiplerimizle birlikte hızla yola çıktık. Kısa sürede olay yerine ulaşıp yol açma çalışmalarını tamamladık ve hastamızın hastaneye ulaşmasını sağladık. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim için saat farkı yok, vatandaşımızın mağdur olmaması için 24 saat görev başındayız’’ dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır