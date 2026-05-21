Gençlerin bilimsel projeleri görücüye çıktı

Erzurum’un Hınıs ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında bilim ve teknoloji dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.Öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde uzun süredir üzerinde çalıştığı projeler, düzenlenen fuarda hem de sunum becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Öğrencilerin danışman öğretmenleri rehberliğinde uzun süredir üzerinde çalıştığı projeler, düzenlenen fuarda hem de sunum becerilerini sergileme fırsatı buldu.
Fuarda özellikle çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir yaşam çalışmaları, uzay ve gezegen temalı projeler ile günlük hayata çözüm üretmeyi amaçlayan yenilikçi tasarımların ön plana çıkması bekleniyor. Öğrenciler tarafından hazırlanan maketler, deney düzenekleri ve teknolojik uygulamalar sayesinde katılımcılar bilimsel çalışmaları yakından inceleme imkânı elde etti.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın öğrencilerin özgüven kazanmasına, araştırma kültürü edinmesine ve üretken bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca gençlerin bilimsel çalışmalara yönlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetlilerin yoğun katılım göstermesi beklenen etkinlikte, bilimsel üretimin ve proje tabanlı eğitimin önemi bir kez daha ön plana çıkacak. Fuar süresince ziyaretçiler stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeler hakkında ayrıntılı bilgi alma fırsatı buldu. Bilime ilgi duyan gençleri bir araya getiren TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın, öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlaması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine destek olması hedefleniyor.

Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi yönetimi ise bilimsel çalışmaların artarak devam edeceğini ve öğrencilerin araştırmaya, üretmeye ve geliştirmeye teşvik edilmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

