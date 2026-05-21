OpenAI, 80 yıllık matematik problemini bu kez gerçekten çözmüş olabilir

OpenAI, yeni akıl yürütme (reasoning) modelinin geometri alanında 1946 yılında Paul Erdős tarafından ortaya atılan ve bugüne kadar çözülemeyen ünlü bir varsayımı çürüten orijinal bir matematiksel kanıt ürettiğini açıkladı.

Bu gelişme, teknoloji dünyasına pek yabancı gelmeyebilir; zira şirket yedi ay önce de benzer bir iddiada bulunmuştu. OpenAI'ın eski başkan yardımcısı Kevin Weil, X platformunda yaptığı bir paylaşımda GPT-5'in daha önce çözülmemiş 10 Erdős problemine çözüm bulduğunu ve 11 diğer problemde de ilerleme kaydettiğini öne sürmüştü. Ancak kısa süre sonra GPT-5'in aslında bu problemleri çözmediği, yalnızca literatürde halihazırda var olan çözümleri bulduğu ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından Yann LeCun ve Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis gibi rakip isimlerin eleştirileri gecikmemiş ve Weil erken yaptığı bu paylaşımı silmek durumunda kalmıştı.

Görünüşe göre OpenAI aynı hatayı bu kez tekrarlamadı. Şirket, duyurusuyla birlikte Noga Alon, Melanie Wood ve daha önce Weil'in paylaşımını "dramatik bir yanlış beyan" olarak nitelendiren Erdős Problemleri web sitesinin yöneticisi Thomas Bloom gibi önde gelen matematikçilerin kanıtı destekleyen açıklamalarını da yayınladı. OpenAI, X platformunda yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 80 yıldır matematikçiler, olabilecek en iyi çözümlerin kabaca kare ızgaralara benzediğine inanıyordu. Bir OpenAI modeli artık bu inancı çürüttü ve daha iyi performans gösteren tamamen yeni bir yapı ailesi keşfetti" ifadelerine yer verdi.

Şirkete göre bu gelişme, yapay zekanın matematik alanının merkezinde yer alan önemli ve çözülememiş bir problemi otonom olarak çözdüğü "ilk sefer" olarak kayıtlara geçiyor. Üstelik OpenAI, bu kanıtın sadece matematik veya bu spesifik problemi çözmek için tasarlanmış bir sistemden ziyade, yeni bir genel amaçlı akıl yürütme modelinden geldiğinin altını çiziyor.

Bu başarının, yapay zeka sistemlerinin artık uzun ve zorlu akıl yürütme zincirlerini bir arada tutabilme; araştırmacıların daha önce keşfetmemiş olabileceği yollarla alanlar arası fikirleri birbirine bağlayabilme kapasitesini göstermesi açısından kritik olduğu belirtiliyor. Şirket, bu durumun biyoloji, fizik, mühendislik ve tıp gibi alanlar için de önemli yansımaları olacağını öngörüyor.

Matematikçi Thomas Bloom ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yapay zeka, yüzyıllar boyunca inşa ettiğimiz matematik katedralini daha kapsamlı bir şekilde keşfetmemize yardımcı oluyor. Başka hangi görünmeyen harikalar sırada bekliyor?" şeklinde konuştu.