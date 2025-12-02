HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batman’da kaçakçılık operasyonu

Batman’ın Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri yol kontrollerinde düzenlenen aramalarda 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi.Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 15-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında, icra edilen uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Batman’da kaçakçılık operasyonu

Batman’ın Gercüş ve Hasankeyf ilçeleri yol kontrollerinde düzenlenen aramalarda 13 bin 176 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığınca, 15-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri yol kontrol noktalarında, icra edilen uygulamalarda gümrük kaçağı sigara ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Batman’da kaçakçılık operasyonu 1

Yapılan denetimlerde 33 araçta değişik markalarda toplam 13 bin 176 paket gümrük kaçağı sigara, 11 elektronik sigara, 169 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

Batman’da kaçakçılık operasyonu 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandıTekirdağ’da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandıUyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.