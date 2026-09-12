Batman’da kafe ve oyun salonunda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde iş yerinin mutfak kısmından dumanların yükseldiğini fark eden işletme sahipleri ve çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin salonun diğer bölümlerine sıçramasını önleyen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır