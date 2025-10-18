HABER

Batman’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Kore Gazisi Cemil Öner, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gercüş ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi Cemil Öner, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Öner için ilçe mezarlığında askeri tören düzenlendi.
Törene Gercüş Kaymakamı, askeri erkan, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Öner, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kore Gazisi Öner’in Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

