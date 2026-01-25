Batman’da muhtar, yolun kapanmaması için traktörle kar birikintilerini temizledi

Batman’ın Gercüş ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası ulaşımın aksamaması için ilçeye bağlı Boğaz köyü muhtarı Abdülhakim Önal ve kardeşi Hasan Önal örnek bir dayanışma sergiledi. İlçe Özel İdare ekiplerinin ana yolu açmasının ardından muhtar ve kardeşi, kendi traktörleriyle köy içi sokakları kardan temizledi.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Gercüş’ün Boğaz köyünde dayanışma örneği gösterildi. Köyün ana ulaşım hattının ekiplerce açılmasının ardından, köy içerisindeki dar sokakların ve kapı önlerinin kapalı kalmasına razı olmayan muhtar Abdülhakim Önal, kardeşi Hasan Önal ile birlikte direksiyon başına geçti. Kendi traktörlerine taktıkları kar küreme aparatı ile köyün içini karış karış gezen Önal kardeşler, yolları ulaşıma uygun hale getirdi. Yapılan çalışmanın ardından konuşan muhtar Abdülhakim Önal, devlet-millet iş birliğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA