Batman’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 23 yaşındaki Ferit Padir olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

