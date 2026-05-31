Batman’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Petrolkent Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından açılan ateş sonucu Barış Ak isimli genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ak, sevk edildiği Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır