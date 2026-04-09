Batman’da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Batman’da tefecilik suçunu işleyen, borç adı altında borçlandırdıkları şahsın iş yerini yağmalayarak tefe karşılında fabrikasına ortak olduğu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, borçlandırma yoluyla vatandaşları mağdur eden şüpheliler tek tek tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin bir market sahibini yüksek faizle borçlandırdığı, borcun ödenememesi üzerine iş yerini yağmaladığı belirlendi. Ayrıca, bir fabrikanın hisselerine tefe bedeli karşılığında ortak oldukları ve borç arayışındaki kişilere yüzde 20 ila yüzde 30 arasında değişen faiz oranlarıyla para vererek tefecilik yaptıkları ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 350 milyon lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi. Aralarında kuyumcu, galerici ve farklı meslek gruplarından esnafın da bulunduğu toplam 8 şüpheli, 7 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise Çok sayıda çek ve senet, alacak-verecek kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.