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Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 zanlıdan 18'i tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çevre illerden kente sevk ettikleri uyuşturucuları torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 514 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 30 sentetik ecza maddesi, 3 ruhsatsız tabanca, 67 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 21 kartuş ve 2 kasatura ele geçirildi, 38 bin liraya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Batman uyuşturucu
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