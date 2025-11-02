HABER

Batman’da virajı alamayan asfalt yüklü kamyon devrildi

Batman’ın Sason ilçesinde virajı almayan asfalt yüklü kamyon kaza yaptı.

Batman’ın Sason ilçesinde virajı almayan asfalt yüklü kamyon kaza yaptı. Yan yatan kamyonda yaralanan sürücü, vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı.

Batman’da virajı alamayan asfalt yüklü kamyon devrildi 1

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde çalışmaların devam ettiği Mereto Dağı yoluna asfalt taşıyan kamyon, Ergünü köyünde virajı alamayarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kazayı gören vatandaşların yardımıyla camdan çıkarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Batman
