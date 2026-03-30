Baybaşin çetesine ağır darbe! "Avrupa’nın Pablo Escobar’ı" olarak biliniyordu...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve EUROPOL işbirliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından "Baybaşin" adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin an be an takip ettiği operasyon, Avrupa’yı zehirleyen Baybaşinlerin para kaynaklarına ağır darbe vurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM ile EUROPOL iş birliğiyle; İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İsviçre kolluk kuvvetleri tarafından 'Baybaşin' adıyla bilinen suç örgütüne yönelik sigara kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, belirlenen şüpheliler yurt dışında bulundukları ülkelerde gözaltına alındı.

PARAYI GAYRİMENKULE YATIRMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda örgüt lideri Hasan Ferhat Baybaşin ve yöneticisi Çağdaş Duran'ın, sigara kaçakçılığından elde ettikleri geliri, Diyarbakır’da bulunan iki şirket ve Aydın’da bulunan gayrimenkul üzerinden akladıkları tespit edildi.

TÜM MALLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin Diyarbakır'da bulunan şirket paylarına ve Aydın'daki tüm taşınmazlarına, araçlarına, bankalarda bulunan tüm hesaplarına, kripto varlık hizmet sağlayıcılar nezdinde tüm hak ve alacaklarına el konuldu.

Hasan Ferhat Baybaşin (fotoğrafta)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

