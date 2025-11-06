HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bayburt’ta bavula yerleştirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayburt-Erzurum kara yolunda durdurulan otobüste yapılan aramada 1 kilo 20 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Bayburt’ta bavula yerleştirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Bayburt - Erzurum kara yolu polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği Pablo ile yapılan aramada S.B. isimli şahsın bavulunda 1 kilo 20 gram skunk maddesi bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldüMotosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü
Erzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazasıErzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.