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Bayburt’ta ’Boks Şampiyonası’ sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt’ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı.

Bayburt’ta ’Boks Şampiyonası’ sona erdi
Çiğdem Sevinç

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt’ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonanın ödül törenine katılan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.
Toplam 850 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın final ve ödül töreni, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Vali Eldivan, ödül töreninde tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bayburt’ta ’Boks Şampiyonası’ sona erdi 1

Organizasyonda emeği geçen başta Türkiye Boks Federasyonu başkanı olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini ileten Vali Eldivan, sporcuların azmini ve centilmenliklerini takdir etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Boks
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