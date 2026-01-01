HABER

Bayburt’ta dondurucu soğuk etkili oluyor

Bayburt’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Gece ve sabahın erken saatlerinde etkisini artıran soğuklar nedeniyle kent adeta buz kesti.

Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde zeminin beyaza büründüğü Bayburt’ta, karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde yaşanan aşırı soğuk, günlük yaşamı zorlaştırırken, sokaklarda sessizlik hâkim oluyor. Evlerinde vakit geçiren vatandaşlar ise soba üzerinde kestane ve patates közleyerek kışın keyfini çıkarmaya çalışıyor.

Soğuk hava ve kar yağışının daha etkili olduğu Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde akarsular ve çeşmeler donarken, göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Donan göletler, Sibirya’yı aratmayan görüntüler oluşturdu. Çocuklar poşetle kayarak eğlenirken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

