Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Bayburt'ta bugün öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, rüzgarın ise zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Bayburt, Erzincan, Ardahan ve çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Yağışların ardından hava sıcaklıklarında 6-7 dereceye varan belirgin bir düşüş yaşanacak ve sıcaklığın 35-36 dereceden 29 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Bayburt merkezde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. En yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçülecek.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

İlçelerde ise Aydıntepe'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık 28 dereceye düşecek. Demirözü'nde de benzer şekilde öğleden sonra yerel sağanak yağışlar beklenirken, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından yaşanacak bu düşüşün, vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmesi istendi. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, zaman zaman Erzurum, Bayburt, Erzincan ve çevresinde kuvvetli (30-60 km/saat) rüzgarların görülebileceği bildirildi. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

