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Bayburt’ta görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramı kutlandı

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevi başında bulunan güvenlik güçlerinin bayramı kutlandı.

Bayburt’ta görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramı kutlandı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayramda görevi başında olan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Garnizon Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı personellerini bayramda yalnız bırakmayan Vali Eldivan, milletin huzur ve güvenliği için görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Bayburt’ta görevi başındaki güvenlik güçlerinin bayramı kutlandı

Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm güvenlik personelinin bayramını tebrik eden Eldivan, fedakârca yürüttükleri hizmetler için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(İHA)

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Bayburt
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