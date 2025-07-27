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Bayburt’ta hava sıcaklığı uyarısı! Dikkat: Orman yangını riski yüksek seviyelerde, tedbirli davranılmalı!

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan açıklamada, özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların artacağı ve bu durumun orman yangını riskini de beraberinde getireceği belirtildi. Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), vatandaşları yüksek sıcaklıklara karşı uyararak, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bayburt’ta hava sıcaklığı uyarısı! Dikkat: Orman yangını riski yüksek seviyelerde, tedbirli davranılmalı!

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, aşırı sıcaklara ve artan orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

Bayburt’ta hava sıcaklığı uyarısı! Dikkat: Orman yangını riski yüksek seviyelerde, tedbirli davranılmalı! 1

11.00 İLE 16.00 SAATLERİNE DİKKAT!

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi.

Aşırı sıcaklardan özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların olumsuz etkilenebileceği ifade edilerek, bu gruptaki kişilerin 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları istendi.

Bayburt’ta hava sıcaklığı uyarısı! Dikkat: Orman yangını riski yüksek seviyelerde, tedbirli davranılmalı! 2

ORMAN YANGINI RİSKİ YÜKSEK SEVİYELERDE!

Açıklamada ayrıca, Meteorolojik Uyarı Sistemi (MEUS) verilerine göre orman yangını riskinin yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. Vatandaşların bu süreçte daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiği vurgulanırken, muhtemel risklere karşı ilgili kurumların da bilgilendirildiği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü orman yangınları sıcaklık hava sıcaklıkları
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