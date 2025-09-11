Bayburt’ta okul servis denetimleri sıklaştı

Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla "Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, jandarma sorumluluk sahasında faaliyet gösteren okul servisleri ekiplerce kontrol edilerek, servis araçlarının trafik kurallarına uygunluğu ve taşıma güvenliği standartları denetlendi. Denetimlerin ardından toplam 149 servis şoförüne bilgilendirici kısa mesaj gönderildi.

