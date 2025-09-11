HABER

Bayburt’ta okul servis denetimleri sıklaştı

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için alınan asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında okul servislerine yönelik denetimde bulundu.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak amacıyla "Eğitim-Öğretim Yılında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri" genelgesi doğrultusunda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, jandarma sorumluluk sahasında faaliyet gösteren okul servisleri ekiplerce kontrol edilerek, servis araçlarının trafik kurallarına uygunluğu ve taşıma güvenliği standartları denetlendi. Denetimlerin ardından toplam 149 servis şoförüne bilgilendirici kısa mesaj gönderildi.

Bayburt
