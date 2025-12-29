HABER

Bayburt’un süper abileri: Dik yokuş pist oldu, kardeş sevgisi soğuğu unutturdu

Bayburt’un köklü mahallelerinden biri olan Şingah Mahallesi’nde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, karla kaplanan dik yokuşu kayak pistine çevirdi. Poşet ve plastik kayak tahtalarıyla kayan çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeyip, gönüllerince eğlendiler.

Bayburt’ta etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirirken, mahallede oluşan doğal pistte renkli görüntüler ortaya çıktı. Kardeşlerini mutlu etmek için soğuğa meydan okuyan abilerin fedakârlığı ise yürekleri ısıttı.

Evde canı sıkılan 4 yaşındaki kardeşi Turna Ataner’i dışarı çıkaran abi Ömer Ataner, kardeşine unutulmaz bir gün yaşattı. Kardeşinin mutluluğunu her şeyin önünde tutan abi, minik kardeşinin poşetle kaymasına yardımcı olarak, kardeşini sevindirdi.

EĞLENCE KISA SÜREDE EKİP İŞİNE DÖNÜŞTÜ

Ataner kardeşlerin mutlu hallerini gören Abdullah Midilli de kardeşi Hümeyra’yı yanına alarak, eğlenceye katıldı. 2 kişiyle başlayan kar keyfi, kısa sürede 4 kişilik bir grup aktivitesine dönüştü. Ataner kardeşler poşetle, Midilli kardeşler ise plastik kayak tahtasıyla dik yokuştan aşağı süzülerek karın tadını doyasıya çıkardı.

"ABİMİ DE KARI DA ÇOK SEVİYORUM"

Abisi sayesinde dışarıda oyun oynama fırsatı bulan 4 yaşındaki Turna Ataner, "Abimle beraber poşetle kayıyoruz. Abimi de çok seviyorum, karı da çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kardeşini eğlendirmek için dışarı çıktığını söyleyen abi Ömer Ataner, "Kardeşim Turna evde çok sıkılıyordu. Abisi olarak onu dışarı çıkardım. Kaydık, eğlendik, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Arkadaşlarının eğlencesine katılan Abdullah Midilli ise kardeşi Hümeyrayı da yanına alarak kayma geldiğini belirtti. Kardeşlik dayanışmasının güzel bir örneğini sergileyen Midilli, "Ömer ile Turna'nın kaydığını görünce ben de kendi kardeşimi alıp dışarıya çıktım. Hep birlikte kayıyoruz, çok mutluyuz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

