Bayburt’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çelenk sunumuyla başladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87’nci yıl dönümünde Bayburt’ta törenle anıldı.

Bayburt’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü çelenk sunumuyla başladı

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı kapsamında Saray Bahçesi’nde düzenlenen tören, 09.05’te sirenlerin çalmasıyla başladı ardından saygı duruşunda bulunularak ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı’na valilik, garnizon ve belediye tarafından çelenk sunuldu.
Kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazır bulunduğu tören, Atatürk Anıtı yanındaki Türk bayraklarının yarıya indirilmesiyle sona erdi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programı, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Bayburt
