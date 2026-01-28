HABER

Bayburt’ta 2 kilo 369 gram skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Bayburt’ta narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 kilo 369 gram skunk maddesi ile yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt’ta 2 kilo 369 gram skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. A.İ isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında narkotik dedektör köpeği Pablo ile birlikte adli arama yapıldı. Aramalarda, 2 kilo 369 gram skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret’ suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.Kaynak: İHA

Bayburt
