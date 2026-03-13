Orta Doğu'da İran gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken uyarı: "Çok dikkatli olmanızı istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her şeyi en ince detayına kadar tahlil ediyoruz. Dün gece olduğu gibi hava sahamızı tehdit eden her türlü durumu engelliyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzak tutmak birinci önceliğimizdir. Mezhep ve etnik köken kışkırtmalarına karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum." dedi.

Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuştu. Orta Doğu'daki gerilime değinen Erdoğan "Her şeyi en ince detayına kadar tahlil ediyoruz. Dün gece olduğu gibi hava sahamızı tehdit eden her türlü durumu engelliyoruz." dedi.

Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"AYNI ACI DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Ramazan barışın, dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin ayıdır. İslam dünyasının savaşlarla ve acıyla anılması bizi üzüyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinliler İsrail tarafından hayattan koparıldı. Coğrafyamızın dört bir yanında aynı acı durumla karşı karşıyayız. Sabah güle oynayan okula giden yavruların akşam evine dönemediği bir dünyanın tüm denizleri mavi olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu tabloya dünyanın sessiz kalması, yaşanan acıları adeta yok saymasıdır. Bazı ülkeler zulmü ve soykırımı görmezden geldi.

"BASKILAR KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"

Türkiye olarak insanlığın vicdanı olma mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Uluslararası toplumun sırtını döndüğü yerlerde sizlerle varız. Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm mazlumlarla irtibat halindeyiz. Baskılar karşısında susmayacağız.

DİKKAT ÇEKEN UYARI

Bölgemizin içinde bulunduğu durumda kardeşliğimizi güçlendirmeye ve sağduyuyu artırmaya ihtiyacımız var. Olayların sadece görünen kısmına değil, perde arkasında saklanan duruma odaklanıyoruz. Her şeyi en ince detayına kadar tahlil ediyoruz. Dün gece olduğu gibi hava sahamızı tehdit eden her türlü durumu engelliyoruz. Ülkemizi bu ateş çukurundan uzak tutmak birinci önceliğimizdir. Mezhep ve etnik köken kışkırtmalarına karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum. "

13 Mart 2026
