Bayburt’ta 29 Ekim kutlamaları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 102’inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Bayburt'ta da törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saray Bahçesi’nde gerçekleştirilen törende, valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediye tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Program kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saat 10.45’de Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’ın valilik makamında tebrikatları kabulüyle devam edecek. Saat 11.00’de valilik önünde kutlama programı yapılacak; havanın yağışlı olması durumunda program, saat 12.00’de yeni spor salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlikler, akşam saatlerinde öğretmenevinde düzenlenecek olan Cumhuriyet resepsiyonu ile sona erecek.

Kaynak: İHA

