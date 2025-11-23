HABER

Bayburt’ta ‘Anadolu Ezgileri’ konseri düzenlendi

Bayburt’ta Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda ’Anadolu Ezgileri’ konseri gerçekleştirildi.

Festivalin Bayburt programının ikinci etkinliği olan Anadolu Ezgileri Konseri, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin solist sanatçıları tarafından sahnelendi. Konserde Anadolu’nun farklı yörelerine ait türkü ve ezgiler, opera sahnesine uyarlanmış özel düzenlemelerle seslendirildi. Konserde sahne alan sanatçılar, Türk müziğinin seçkin eserlerini modern sahne performanslarıyla yeniden yorumladı.

Salonu dolduran izleyiciler, yerel ezgilerin sahne performansı ve orkestra eşliğiyle yorumlanmasını ilgiyle takip etti. Program, izleyicilerin uzun süre devam eden alkışlarıyla sona erdi.

Festival, Bayburt’taki konserlerin ardından Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde opera, bale, konser ve çocuk oyunlarıyla devam edecek.

Kaynak: İHA

Bayburt
En Çok Aranan Haberler

