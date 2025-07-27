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Bayburt’ta artan sıcaklarla beraber güneş çarpması tehlikesi de büyüyor

Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte uzmanlar, aşırı sıcaklık ve yüksek nemin neden olabileceği sağlık sorunlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Özellikle güneş çarpmasının ciddi ve hayati tehlike oluşturabilecek düzeyde risk taşıdığına dikkat çekiliyor.

Bayburt’ta artan sıcaklarla beraber güneş çarpması tehlikesi de büyüyor

Güneş çarpması; vücudun, yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle ısı dengesini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan ve erken fark edilmediğinde kalıcı hasarlara ya da ölüme yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor.
Uzmanlar, özellikle 65 yaş üstü bireyler, küçük çocuklar ve bebekler, kronik rahatsızlığı olanlar, açık alanda çalışanlar ile sporcuların risk grubunda yer aldığına dikkat çekiyor. Bu kişilerin sıcak havalarda daha fazla etkilendiği, dolayısıyla korunma önlemlerini mutlaka uygulamaları gerektiği belirtiliyor. Güneş çarpmasının başlıca belirtileri arasında 39 dereceyi aşan yüksek ateş, ciltte kuruluk ve kızarıklık, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kalp atışlarında hızlanma, bilinç bulanıklığı, davranış bozuklukları ve bayılma yer alıyor.
Uzmanlar, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması gerektiğini vurgularken, güneş koruyucu krem kullanılması, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmesi, şapka takılması, bol sıvı tüketilmesi ve gölge alanların tercih edilmesinin güneş çarpmasından korunmada etkili olduğunu ifade ediyor.
Güneş çarpması şüphesi bulunan kişilerin derhal serin ve gölge bir ortama alınması, üzerindeki sıkı kıyafetlerin gevşetilmesi, soğuk suyla ıslatılmış bezlerle vücudunun silinmesi öneriliyor. Eğer kişinin bilinci yerindeyse su veya ayran içirilmesi, bilinç kaybı varsa ise zaman kaybetmeden 112 acil servisin aranması gerektiği hatırlatılıyor.
Yetkililer, hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceğini belirterek, vatandaşların önlemleri ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bayburt
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