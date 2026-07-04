Bayburt’ta dere ve sulama kanallarında temizlik çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bayburt’ta dere yatakları ile sulama kanallarında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Değirmencik, Örence, Çakırozü ve Akşar köylerinde dere yataklarının düzenlenmesine yönelik dere tanzimi ile suyun sağlıklı şekilde tahliye edilmesini sağlayan drenaj hatlarının temizliği yapılıyor. Karşıgeçit ve Adabaşı köylerinde ise sulama kanallarında biriken rüsubat ve çeşitli malzemeler temizleniyor.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarla dere yataklarının su akış kapasitesi artırılırken, taşkın riskinin azaltılması ve sulama kanallarının üretim sezonuna hazır hale getirilmesi sağlanıyor.

Çalışmaların, program kapsamında il genelindeki farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.