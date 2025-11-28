Bayburt’ta ekmek fiyatı 15 liraya yükseldi

Bayburt’ta ekmek fiyatlarına 2,5 TL zam yapıldı. 12,5 lira olan ekmek fiyatı, 15 liraya yükseldi.
28.11.2025 11:49
+
Yorum Yap
+
Bayburt’ta ekmek fiyatları 2,5 lira birden zam gördü. 220 gramı 12,5 liradan satılan ekmek, 10 gram artırılarak 230 grama çıkarıldı ve fiyatı 15 liraya yükseltildi.
Yeni tarifeye göre bugünden itibaren 230 gram ekmek, 15 liradan satışa sunulacak.
Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum