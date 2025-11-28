Bayburt’ta ekmek fiyatı 15 liraya yükseldi

Bayburt’ta ekmek fiyatları 2,5 lira birden zam gördü. 220 gramı 12,5 liradan satılan ekmek, 10 gram artırılarak 230 grama çıkarıldı ve fiyatı 15 liraya yükseltildi.

Yeni tarifeye göre bugünden itibaren 230 gram ekmek, 15 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır