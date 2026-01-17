HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Bayburt’un Genç Osman Mahallesi’nde garaj ve depo olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre yangın, Gençosman Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan depo alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önleyerek, alevleri kontrol altına aldı.

Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü 1

Olayda, can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü 3

Bayburt’ta garaj ve depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın söndürüldü 4

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil alev aldıFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil alev aldı
Acılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmamAcılı anne güçlükle ayakta durdu: Onları kimseye bırakmam

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bayburt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.