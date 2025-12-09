HABER

Bayburt’ta gübre denetimleri yapıldı

Bayburt’ta çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gübre denetimleri yapıldı.

Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen kontroller kapsamında il genelindeki gübre bayileri ve depoları teknik ekiplerce tek tek denetleniyor, taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçiliyor.

Tarım sezonu öncesi yoğunlaştırılan denetimlerle hem çiftçilerin hakları korunuyor hem de tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Gübrede kalite ve standardın korunmasına yönelik saha çalışmalarının, denetimlerin kent genelinde süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

