Bayburt’ta gübre denetimleri yapıldı

Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilen kontroller kapsamında il genelindeki gübre bayileri ve depoları teknik ekiplerce tek tek denetleniyor, taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçiliyor.

Tarım sezonu öncesi yoğunlaştırılan denetimlerle hem çiftçilerin hakları korunuyor hem de tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Gübrede kalite ve standardın korunmasına yönelik saha çalışmalarının, denetimlerin kent genelinde süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA