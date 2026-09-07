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Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi.

Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm

Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyünde yaşanan içme suyu sorununun çözümü için köy sakinleri el ele verdi. Köy muhtarı Numan Şahin’in çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, ana su hattının yenilenmesi için imece usulüyle çalışmaya başladı.

Büyük dağ bölgesine ulaştırılacak ana hat borularının nakli, köylülerin sağladığı araç ve ekipmanlarla yapılıyor. Vatandaşlar, boruların taşınmasının yanı sıra hattın yenilenmesine yönelik çalışmalara da kendi imkanlarıyla katkı sağlıyor. Çalışmalara Vahap Yılmaz, Medet Oğul, Murat Yılmaz, İnanç Oğul, Fatih Şahin, Hüseyin Emre Hasan Oğul, Hüseyin Durmuş, Semih Şahin, Osman Durmuş ve Recep Oğul’un yanı sıra çok sayıda köy sakini katıldı.

Muhtar Şahin, el birliğiyle yürütülen çalışmalara katkı sağlayan köylülere teşekkür etti.

Ana su hattındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Çatıksu köyünün içme suyu sorununun giderilmesi hedefleniyor.

Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm 1

Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm 2

Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm 3

Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm 4

Bayburt’ta içme suyu sorununa köylülerden imece usulü çözüm 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bayburt
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