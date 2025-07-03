Bayburt’ta Kızılay gönüllüleri arama ekiplerine ikramlarla destek oldu

Bayburt’ta akşam saatlerinde düşen özel jetin ardından olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekiplerine, Bayburt Kızılay Şubesi gönüllüleri tarafından ikramlarda bulunuldu.

Ballıkaya köyüne ulaşan AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerine, Bayburt Kızılay Şubesi gönüllüleri tarafından çay, çorba, su ve kuru gıda ikramı yapıldı. Gece boyunca soğuk havada devam eden arama çalışmalarında, Kızılay gönüllüleri sabaha kadar ekiplere sıcak ikramlarda bulunarak, destek sağladı. Bölgede çalışma yürüten ekipler, su ve yiyecek ihtiyaçlarını buradan karşıladılar. Ekipler, Bayburt Kızılay Şubesi gönüllülerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiler.

Özel jet enkazının Rize’de bulunmasının ardından Bayburt’ta arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kızılay gönüllüleri de Ballıkaya köyünden ayrıldı.

(İHA)