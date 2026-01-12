HABER

Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı ve rüzgâr bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve Erzincan çevreleri için kuvvetli kar yağışı, rüzgâr, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Bayburt’ta kuvvetli kar yağışı ve rüzgâr bekleniyor

Yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklenirken, yağışların Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışıyla birlikte kar örtüsünün 10-20 santimetreye ulaşması, bazı bölgelerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkması öngörülüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından kuvvetli kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olayları ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
Öte yandan bölge genelinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 80-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.
Ayrıca buzlanma ve don olayının etkili olabileceği belirtilerek, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların tedbirli olması istendi.

