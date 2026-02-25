Saniyelerle canlarını kurtardılar! İftara saatler kala tavanı çöktü

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kebap salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar vaktine yaklaşık 2 saat kala çalışanlar hazırlık yaptığı sırada iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Tavandan gelen sesleri fark eden çalışanlar, saniyeler içinde kendilerini diğer odalara ve dışarı atarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çökme sonrası iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, salonun boş olması ve olayın iftar saatinde yaşanmaması muhtemel bir can kaybını önledi. İş yerini savaş alanına çeviren tavan parçaları, personelin tahliyesinin ardından temizlenmeye başlandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Asma tavanın çökme anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; personelin mutfak ve salon kısmında çalıştığı esnada tavanın bir anda aşağı indiği, çalışanların ise güvenli yerlere kaçıştığı görülüyor.