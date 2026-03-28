Bayburt’ta öğrenciler Orman Haftası kapsamında fidan dikti

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayburt’ta fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bayburt'ta fidan dikim programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Çevre bilincinin geliştirilmesi ve ağaç sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Toprağa özenle yerleştirilen fidanlara öğrenciler tarafından can suyu verildi. Program sayesinde öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de doğanın korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Fidan dikiminin ardından öğrencilere kitap, boyama kalemi ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

