Bayburt’ta termometreler eksi 27 dereceyi gördü

Bayburt’ta etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle hava sıcaklığı eksi 27 dereceye kadar düştü. Doğal gaz tahliye borularında buzlanma meydana geldi.

Bayburt genelinde etkisini artıran soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk havanın etkisiyle araç camları buz tuttu, açık alanlardaki yüzeyler kırağıyla kaplandı, doğal gaz kombi tahliye borularında ise buz sarkıtı oluştu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dondurucu etki yerini az da olsa güneşli bir havaya bıraktı. İlerleyen saatlerde hava sıcaklığının 7 derece birden artış göstererek eksi 20 dereceye kadar yükseldiği görüldü. Sıcaklık artışına rağmen dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Sabah saatlerinde sürücüler, buzlanma nedeniyle trafikte dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Öte yandan, soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceği öğrenildi.

