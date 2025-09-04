Bayırköy’de elektrik hatları yer altına alındı

Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesi’nde bulunan okul bölgesi ve okul bahçesinde, özellikle yağışlı havalarda tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine sebep olan elektrik hatları Bayırköy Belediyesi tarafından yer altına alındı. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma kapsamında, okul bölgesindeki tüm havai elektrik hatları modern altyapı sistemiyle yer altına alınırken, çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Bu sayede öğrencilerimizin güvenle oyun oynayabilecekleri bir ortam sağlanmış, hem can güvenliği hem de görüntü kirliliği sorunu ortadan kaldırılmıştır" dedi.

