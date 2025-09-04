HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayırköy’de elektrik hatları yer altına alındı

Bilecik’in Bayırköy Beldesi’nde elektrik hatları yer altına alındı.

Bayırköy’de elektrik hatları yer altına alındı

Bayırköy Beldesi Fatih Mahallesi’nde bulunan okul bölgesi ve okul bahçesinde, özellikle yağışlı havalarda tehlike oluşturan ve görüntü kirliliğine sebep olan elektrik hatları Bayırköy Belediyesi tarafından yer altına alındı. Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma kapsamında, okul bölgesindeki tüm havai elektrik hatları modern altyapı sistemiyle yer altına alınırken, çevre düzenlemesi de tamamlandı.
Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Bu sayede öğrencilerimizin güvenle oyun oynayabilecekleri bir ortam sağlanmış, hem can güvenliği hem de görüntü kirliliği sorunu ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Bayırköy’de elektrik hatları yer altına alındı 1

Bayırköy’de elektrik hatları yer altına alındı 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu gündem olduGoogle'ın 'beyin yakan' mülakat sorusu gündem oldu
Kurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istediKurultay davasında flaş gelişme! Mahkeme, İstanbul Kongresi dosyalarını istedi

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

Süleyman Soylu'dan çok konuşulacak 'Özlem Çerçioğlu' çıkışı

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

SON DAKİKA | Küresel çaptaki Google'a erişim sorunu düzelmeye başladı!

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu

Google'a ağır fatura çıktı! Cezası belli oldu

G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...

G.Saray'da yaprak dökümü devam ediyor! 2 topçu daha yolcu...

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.