Bayırköy’den alt geçit temizlendi

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmaların, belirli aralıklarla sürdürüldüğü bildirildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, alt geçitte kullanılan temizlik malzemelerinde deterjan ve dezenfektanların tercih edildiği, bu sayede kötü koku ve mikrobiyolojik risklerin önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Beldemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını gözeterek düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır