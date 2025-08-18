HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayırköy’den alt geçit temizlendi

Bayırköy Belde Belediyesi, tren yolu alt geçidinde düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Bayırköy’den alt geçit temizlendi

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda ulaşım sağlaması amacıyla yürütülen çalışmaların, belirli aralıklarla sürdürüldüğü bildirildi. Belediye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, alt geçitte kullanılan temizlik malzemelerinde deterjan ve dezenfektanların tercih edildiği, bu sayede kötü koku ve mikrobiyolojik risklerin önüne geçildiği belirtildi. Açıklamada, "Beldemizin farklı noktalarında vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını gözeterek düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" denildi.
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fındığının çalındığını sandı, kamerada domuz çıktıFındığının çalındığını sandı, kamerada domuz çıktı
Adana’da 6 milyonluk kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildiAdana’da 6 milyonluk kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama...

'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama...

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi!

Dünyanın konuştuğu Alaska zirvesinde gizli belge krizi!

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.