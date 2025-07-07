HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Baykan’da 2 yılda 30 altyapı projesi hayata geçiyor

Siirt’in Baykan ilçesinde içme suyu ve atık su altyapısı güçlendiriliyor.Siirt İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla önemli altyapı projeleri hayata geçiriliyor.2024 yılı içinde Baykan’a bağlı köylerde 14 içme suyu ve atık su projesi tamamlanarak 34 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı.Valilikten yapılan açıklamada, "Bu projeler için 30 milyon 130 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.

Baykan’da 2 yılda 30 altyapı projesi hayata geçiyor
Çiğdem Sevinç

Siirt’in Baykan ilçesinde içme suyu ve atık su altyapısı güçlendiriliyor.
Siirt İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla önemli altyapı projeleri hayata geçiriliyor.

2024 yılı içinde Baykan’a bağlı köylerde 14 içme suyu ve atık su projesi tamamlanarak 34 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bu projeler için 30 milyon 130 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. 2025 yılında ise 16 köyde uygulanmak üzere 16 yeni içme suyu ve atık su projesi planlandı. Bu projeler için 12 milyon 907 bin lira ödenek ayrıldı. Böylece 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte, Baykan’da toplam 30 altyapı projesi hayata geçirilmiş olacak. Bu projelere toplamda 43 milyon 218 bin lira yatırım yapılması öngörülüyor. Hayata geçirilen altyapı yatırımlarıyla ilçeye bağlı kırsal yerleşimlerin içme suyu ve atık su altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor" denildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor! Silah bırakma süreci izlenecekMİT Başkanı Kalın Bağdat'a gidiyor! Silah bırakma süreci izlenecek
Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!Dikkat! Zayıflama ilaçları uyarısı!

Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Ünlüler Ayşe Barım'ın ilk duruşması için akın etti!

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Mağarada neler yaşandı? 8 askerimiz böyle şehit düşmüş...

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

Uygunsuz görüntülere tepki yağmıştı! EGM'den açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.