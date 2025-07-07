Baykan’da 2 yılda 30 altyapı projesi hayata geçiyor

Siirt’in Baykan ilçesinde içme suyu ve atık su altyapısı güçlendiriliyor.

Siirt İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı köylerde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini amacıyla önemli altyapı projeleri hayata geçiriliyor.

2024 yılı içinde Baykan’a bağlı köylerde 14 içme suyu ve atık su projesi tamamlanarak 34 yerleşim yerine doğrudan hizmet ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bu projeler için 30 milyon 130 bin lira tutarında yatırım gerçekleştirildi. 2025 yılında ise 16 köyde uygulanmak üzere 16 yeni içme suyu ve atık su projesi planlandı. Bu projeler için 12 milyon 907 bin lira ödenek ayrıldı. Böylece 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan süreçte, Baykan’da toplam 30 altyapı projesi hayata geçirilmiş olacak. Bu projelere toplamda 43 milyon 218 bin lira yatırım yapılması öngörülüyor. Hayata geçirilen altyapı yatırımlarıyla ilçeye bağlı kırsal yerleşimlerin içme suyu ve atık su altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor" denildi.

(İHA)