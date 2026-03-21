Bayram dönüşü zincirleme kaza: Anne ve iki çocuğu yaralandı

Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüşe geçen vatandaşlar, şehirler arası kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. Peş peşe yapılan ani frenler sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, anne ile iki çocuğu yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafikte zaman zaman yaşanan ani yavaşlamalar ise kazalara davetiye çıkardı. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda ilerleyen araçların peş peşe fren yapması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. S.K. idaresindeki 06 AS 3126 plakalı aracın yavaşlamasının ardından aynı yönde seyreden H.D. yönetimindeki 06 HD 029 plakalı araç da fren yaptı. Arkadan gelen O.B.D. idaresindeki 06 FUT 188 plakalı otomobil ise duramayarak öndeki araca çarptı.

BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK KAZASI

Kazanın etkisiyle araçlar birbirine girerken, sağ şeritten sol şeride geçiş yapan E.K. idaresindeki 06 BL 208 plakalı araç ile Y.H.C. yönetimindeki 06 FRH 765 plakalı araç da kazaya karıştı. Son olarak B.O. idaresindeki 06 DGP 225 plakalı aracın da çarpmasıyla kaza büyüdü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada anne A.K. (41) ile çocukları B.K. (17) ve B.C.K. (18) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından, maddi hasarlı araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekme ve yumruklu darp olayıyla ilgili 2 gözaltıTekme ve yumruklu darp olayıyla ilgili 2 gözaltı
Midilli'de Yunan çiftçilerden eylem! Türk tatilciler adada mahsur kaldıMidilli'de Yunan çiftçilerden eylem! Türk tatilciler adada mahsur kaldı

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

