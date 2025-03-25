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Bayram öncesi çarşılarda hareketlilik erken başladı

25.03.2025 15:44
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Samsun'da, Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik, geçen yıla kıyasla daha erken başladı.

Bayram öncesi çarşılarda hareketlilik erken başladı

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Vatandaşlar, bayram alışverişini son güne bırakmamak için çarşı ve pazarlara akın etti. Özellikle giysi satan mağazalara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile cadde ve sokaklarda yoğun kalabalık oluşturdu.
Esnaf, bu yıl bayram öncesi hareketliliğin önceki yıllara göre daha erken başladığını belirterek, bayrama yakın günlerde yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Bayramın ilk gününün pazar gününe denk gelmesinin de hareketliliği öne çektiği değerlendiriliyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
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