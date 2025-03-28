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Bayram öncesi gıda güvenliği uyarısı: Çikolata ve şekerlemelerde hileli ürünlere dikkat!

28.03.2025 15:23
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Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Umut Ayana, yaklaşan Ramazan Bayramı için önemli bir uyarıda bulundu. Bayram alışverişi sırasında tüketicilerin, özellikle çikolata, tatlı ve şekerleme gibi kaplamalı ürünlerde merdiven altı üretimlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Sağlık açısından ciddi riskler taşıyan bu tür hileli ürünlerin, gıda güvenliğini tehdit edebileceğini belirten Ayana, vatandaşlara alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Bayram öncesi gıda güvenliği uyarısı: Çikolata ve şekerlemelerde hileli ürünlere dikkat!

Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Umut Ayana, Ramazan Bayramı öncesinde gıda güvenliği konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle kaplamalı ürünler, tatlı ve şekerlemelerde merdiven altı üretimin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirten Ayana, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

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"GÜVENİLİR MARKALARIN VE DENETİMDEN GEÇEN İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN"

Bayram döneminde gıda alışverişinin arttığını belirten Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Umut Ayana, piyasada hijyen ve kalite standartlarına uymayan birçok ürün bulunduğuna dikkat çekerek, "Açıkta satılan, üreticisi belli olmayan ve çok düşük fiyatlı ürünler sağlığınızı tehdit edebilir. Bu tür gıdalar, hijyenik olmayan şartlarda üretildiği gibi, içeriğinde ne kullanıldığı da bilinmez. Bu yüzden güvenilir markaların ve denetimden geçen işletmelerin ürünleri tercih edilmeli" dedi.

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HİLELİ ÜRÜNLERE DİKKAT

Bayramda en çok tüketilen gıdalardan biri olan çikolatanın kalitesiz hammaddelerle üretilebildiğine dikkat çeken Ayana, "Gerçek çikolata, kakao yağı içerir ve ağızda pürüzsüz bir tat bırakır. Ancak bazı üreticiler, kakao yağı yerine trans yağ içeren bitkisel yağlar kullanıyor. Bu tür ürünler, elde tutulduğunda çabuk erir ve ağızda yağlı bir his bırakır. Vatandaşlar çikolata ve şeker alırken mutlaka içeriğini kontrol etmeli" dedi.

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"İÇ MALZEMENİN BOZUK OLDUĞUNU DIŞARIDAN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Çikolata kaplı fındık, leblebi veya badem gibi ürünlerde büyük bir risk olduğunu vurgulayan Ayana, "Bu tür ürünlerde iç malzemenin bozuk olup olmadığını dışarıdan anlamak mümkün değil. Eğer etiketsiz veya üretim bilgisi olmayan bir ürünü alırsanız, bayat ya da kalitesiz bir gıdayı tüketme ihtimaliniz çok yüksek olur. O yüzden mutlaka tanınmış, denetlenen markaların ürünleri tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı gıda zehirlenmesi çikolata şeker
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