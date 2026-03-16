Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul ve Ankara arasına ek seferler...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz, böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nda artan yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı'nda YHT, anahat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık" ifadelerini kullandı.

"ANKARA-İSTANBUL ARASINDA 6 EK YHT SEFERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ, BÖYLECE 2 BİN 898 KİŞİ DAHA SEVDİKLERİNE ULAŞACAK"

Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda 19-22-23 Mart günlerinde ek seferler düzenleyeceklerini belirterek, "Ankara-İstanbul arasında 3 günde karşılıklı olarak 6 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan ise 17.45'te gerçekleştirileceğini belirtti.

"ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERİMİZE TOPLAM 100 VAGON İLAVEYLE 6 BİN KİŞİLİK İLAVE KOLTUK KAPASİTESİ SAĞLAYACAĞIZ"

İzmir Mavi Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, "19 Mart-23 Mart tarihleri arasında anahat ve bölgesel trenlerimize toplam 100 vagon ilaveyle 6 bin kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız" diye konuştu.

"DEMİRYOLUNDA TATİL YOĞUNLUĞUNA HAZIRIZ"

Demiryolunun tatil dönemlerinde vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

