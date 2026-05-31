Bayram tatili dönüş yolunda feci kaza, 3’ü ağır 4 yaralı

Sivas’ta bayram tatili dönüşünde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Hafik ilçesi Yarhisar köyü mevkiinde meydana geldi. Iğdır istikametine seyir halinde olan S.A. (28) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak durabilen araçtaki sürücünün yanı sıra A.A. (29), Ş.A. (25) ve A.A. (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini kuruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

