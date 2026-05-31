Bayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştü

Kaza, Sivrihisar- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eskişehir yönünde seyreden iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araçların ikisi de takla atarak yol kenarındaki refüje düştü. Araçta yolcu olarak bulunan S.A. kazada hafif şekilde yaralandı. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



