HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştü

Eskişehir’de akla atan iki araç refüje düşerken, 1 kişi hafi şekilde yaralandı.

Bayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştü

Kaza, Sivrihisar- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eskişehir yönünde seyreden iki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araçların ikisi de takla atarak yol kenarındaki refüje düştü. Araçta yolcu olarak bulunan S.A. kazada hafif şekilde yaralandı. ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştü 1

Bayram tatili dönüşünde kaza yapan 2 araç refüje düştü 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılırmak’a düşen gençten acı haberKızılırmak’a düşen gençten acı haber
Aynı acılar bir daha yaşanmasın diye bu önlemi aldılarAynı acılar bir daha yaşanmasın diye bu önlemi aldılar

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.