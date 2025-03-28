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Bayram tatili için havalimanlarında uzun kuyruklar! İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk...

28.03.2025 14:53
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9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda hareketlilik arttı. Bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde veya yurtdışında geçirmek isteyenler, havalimanlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Havayolları, talebi karşılamak için ek seferler düzenlerken, yolcuların güvenlik kontrol noktalarında yoğunluk yaşandı. Özellikle öğle saatlerinden itibaren her iki havalimanının terminal binalarında girişlerde ve X-ray kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Bayram tatili için havalimanlarında uzun kuyruklar! İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk...

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin seyahatleri başladı.Öğle saatlerinden itibaren İstanbul’daki havalimanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

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Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişinde X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu.

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HAVAYOLLARI EK SEFERLER DÜZENLİYOR

Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu kapsamda, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Türk Hava Yolları'nın (THY) yanı sıra AJet 38, Pegasus 157, SunExpress 50 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri talep yoğunluğuna göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını da belirtti.

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BUGÜN 721 UÇUŞUN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçmesini sağlıyor.

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Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 544 uçuşun planlandığını 242 bin 455 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

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(DHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı bayram tatili
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