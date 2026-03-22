HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar

Kastamonu’ya Ramazan Bayramı tatili için gelen vatandaşlar, kar yağışının tadını çıkartma fırsatı buldu. Kar üstündeki çiğdemler ise ziyaretçilere eşsiz manzara sundu.

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar

Kastamonu’da yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Ramazan Bayramı tatili için Kastamonu’ya gelen vatandaşlar ise etkili olan kar yağışı eşliğinde doğa yürüyüşü yaptı. İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışının doğayla buluşması ise Ramazan Bayramı için İstanbul’dan gelen vatandaşları mest etti. Vatandaşlar 2 bin rakımlı dağlarda karda yürüyüş yapıp kar üstündeki çiğdemleri görme fırsatı buldu. Vatandaşlar mest eden manzarayı cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.
Bayram tatili için İstanbul’dan gelen Engin Ciğerci, "İhsangazi ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesinde kar ve sisin tadını çıkartıyoruz. Bayram için İstanbul’dan geldik. Kar yağışını beklemiyorduk ama çok güzel bir hava var. İstanbul’da özlediğimiz havayı İhsangazi ilçesinde yaşıyoruz. 2 bin rakımlı Ilgaz Dağı’nın eteklerindeyiz. Çok güzel hava ve sis var. Çiğdemler de açmış. Herkesi ilçemize bekleriz" dedi.

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar 1

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar 2

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar 3

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar 4

Bayram tatilinde kar yağışının tadını çıkardılar 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.