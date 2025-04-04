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  4. Bayram tatilinin ilk 6 gününde acı tablo! Can kaybı sayısı arttı

Bayram tatilinin ilk 6 gününde acı tablo! Can kaybı sayısı arttı

04.04.2025 11:34
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Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününe dair acı bir tablo ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamasına göre trafik kazalarında 57 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 533 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 6 gününde acı tablo! Can kaybı sayısı arttı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşlar yollara dökülürken 6 günde 600'e yakın kaza meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazalarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

DÖNÜŞ TRAFİĞİ BAŞLADI, CAN KAYBI SAYISI ARTTI

Buna göre Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 790 kişi ise yaralandı.

Bakan Yerlikaya "Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor. Kazaları önlemek için personelimiz gece/gündüz çalışıyor. Bayram, sevdiklerimizle paylaşacağımız en özel anlardır. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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6 GÜNDE ACI TABLO

Bayram tatilinin ilk 6 gününde ise 57 kişi yaşamını yitirirken 5 bin 533 kişi yaralandı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya bayram
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